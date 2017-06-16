Malazgirt’te inşaat işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Yaklaşık 16 saat boyunca oruç tutulan Malazgirt’te, inşaat işçileri Ramazan ayında zorlu bir mesaiden geçiyor. Hava sıcaklığının yüksek olması ve çalışma şartlarının ağırlığına aldırış etmeyen işçiler, hem işlerini yapıyor hem de ibadetlerinden geri kalmıyor. Yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirdiğini belirten Mehmet Onat isimli işçi, “Bu zorlu günlerde Ramazan ayı boyunca geçimimizi sağlamak için çalışıyoruz. Hava sıcaklığının 25-30 dereceye vardığı günlerde bazen saat 15.00, bazen saat 16.00’ya kadar çalışıyoruz. Ekmek parası için çalışmak zorundayız. Türkiye’de iş sektörü zaten durgun, işlerimiz sıkışık, bir de işletme sahibine zamanında işi teslim etmek için Ramazan ayında bile çalışmak zorundayız. Ben ve ekibim tam dokuz kişi çalışıyoruz. Hava çok sıcak ve çalışmak zorundayız. Sıcak havalarda çalışmak çok zor, ama mecburen ailelerimize ekmek götürmek için çalışmak zorundayız. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazen susuzluktan ölecek gibi oluyoruz. Ama yapacak başka bir mesleğimiz olmadığı için mecburen çalışıyoruz. Çalışmasak çocuklar aç kalır” şeklinde konuştu.