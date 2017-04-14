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14 Nisan 2017 10:56

Malazgirt’te ‘Kariyer Günleri’ etkinliği

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Doç.

Malazgirt’te ‘Kariyer Günleri’ etkinliği

14 Nisan 2017 10:56

Dr. Muzaffer Çakar, Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine katıldı.


Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki usta öğretileler ve öğrencilerle bir araya gelen Doç. Dr. Muzaffer Çakar, kendi hayatından yola çıkarak, başarıya ulaşmanın basamaklarını genel hatlarıyla anlattı. Ülke meselelerine de temas eden Çakar, 15 Temmuz örnekliğinden yola çıkarak vatanımıza sahip çıkmanın önemine değindi. Çakar, “Milli manevi değerlerimizi yücelten, tarih şuuruna sahip bir nesil olarak yetişmek için, güzel ülkemizi dünya lideri konumuna getirmek için, gençlik yıllarımızda canımızı dişimize takarak gayret etmemiz gerekir” dedi.


“Kariyer Günleri” etkinliğine Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehim İbek de katıldı.




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