Malazgirt’te karne sevinci yaşandı

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 1071 İmam Hatip Ortaokulu, Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Zübeyde Hahım Anaokulunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım törenlerinde öğrencilerin karnelerini dağıttılar. Öğrencilere karnesini veren Kaymakam Kırlı, dersleri iyi olan öğrencileri tebrik ederken, notları düşük olan öğrencilere başarılı olmaları konusunda nasihatlerde bulundu. Kaymakam Soner Kırlı, 1071 İmam Hatip Ortaokulu okuyan ve derece yapan öğrencileri tebrik ederek, tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Kaymakam Soner Kırlı ve beraberindeki heyet daha sonra Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine geçerek, düzenlenen karne etkinliğine katıldı. Kaymakam Soner Kırlı ve beraberindeki heyetin son durağı Zübeyde Hanım Anaokulu oldu. Anaokulunda okuyan kızı Zeynep Hilal Kırlı ve burada okuyan minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldular. Zübeyde Hanım Anaokuluna okuyan minik öğrencilerin, ilk defa karne sevincine ortak olan Kaymakam Kırlı,"Bu yıl çok şükür ilçemizde eğitim düzeyinde bir sıkıntı yaşamadık. Üç aya sürecek bu tatilde öğrenci velilerine seslenmek istiyorum. Çocuklarınızla yakından ilgilenin. Onların bol bol kitap okumaları konusunda uyarın. Öğrencilerinizin, yaz tatilinde oyun oynamalarına da fırsat tanıyın. Şimdiden tatile çıkan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.