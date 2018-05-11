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11 Mayıs 2018 09:20

Malazgirt’te kermes

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Semerkant Derneği tarafından yardıma muhtaç aileler için kermes düzenlendi.

Malazgirt’te kermes

11 Mayıs 2018 09:20


Semerkant Derneği Malazgirt Şube Başkanlığı yönetimi ve dernek üyelerinin katılımıyla kermesin açılışı yapıldı. Bu gibi faydalı kermeslerin halk için önemli olduğunu belirten dernek üyeleri, hanımların el emeği göz nuru işlerinin sergilenmesinin çok güzel olduğunu belirttiler. Dernek üyeleri, “İlçede yaşayan vatandaşların da bu tür kermesleri her zaman desteklemesi lazım. Buradan topladığımız gelirlerle muhtaç ailelere yardım edeceğiz. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi az da olsa yardıma muhtaç ailelerin mutfaklarına ufak bir yardım yapmaktır amacımız. Bu kermes için bizlere desteklerini veren Malazgirt halkına çok teşekkür ediyoruz. Kermesimiz, Ramazan’a kadar açık kalacaktır. Tüm Malazgirt halkını kermesimize bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.


Kardeşler Pastanesi yan tarafındaki iki katlı bina içinde açılan kermesin Ramazan ayına kadar açık kalacağı belirtildi.




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