Malazgirt’te kurban pazarı açıldı

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki kurbanlıklar pazara çıkarıldı. İlçede küçükbaş hayvan üreticiliği yapan vatandaşlar, Malazgirt Belediyesi tarafından kendilerine tahsil edilen yerde kurbanlarını satışa çıkardılar. Bu yıl kurbanlık hayvanların çok pahalandığını ifade eden üreticilerden Erdal İlhan, "Bu yıl ilçemizde yağışlar çok az yağdı. Haliyle hayvanlarımızı otlatmakta çok zorlandık. Hayvanlarımızı beslemek için hazır yem takviyesi yapmak zorunda kaldık. Benim 150 küçükbaş hayvanım var, buraya getirip satıyorum. Fakat buradaki vatandaşlarımızın alım gücü hayli düşük. Hal böyle olunca bizlerde ucuz fiyattan satmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban pazarında küçükbaş hayvan alamaya gelen vatandaşlar ise, "Kurbanlıklar geçen yıla oranla fiyatları daha iyi. Bu yıl kurbanlıklar bin ile 1500 lira arası satılıyor. Burada yaşayan tüm vatandaşların alım gücü çok düşük. Bizlerde her yıl kurban kesmeyi kendimize gelenek yapmışsız. Sıkı bir pazarlıkla kurbanlıklarımızı alıp evimize gidiyoruz" dediler.