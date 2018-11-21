Malazgirt'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Muş'un Malazgirt İlçe Müftülüğü ve Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Dicle Üniversitesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, okul idarecileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Dicle Üniversitesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu bir konuşma yaptı. Gençlere ve ailelerine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in gençliğe bakışı üzerinden örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.

Programın sonunda Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi'ye Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından 1071 Malazgirt Zafer Anıtı panosu hediye edildi.