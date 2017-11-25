Malazgirt’te Öğretmenler Günü etkinliği

Malazgirt Öğretmenevi tesislerinde verilen yemeğe; Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve öğretmen eşi Sevil Kırlı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve öğretmen eşi Zehra Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve ilçede görev yapan yaklaşık 500 öğretmen katıldı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, başta öğretmen olan eşi olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti. Kaymakam Kırlı, “Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle böyle coşkulu yemekli toplantıyı düzenleyerek sizlerle bir arada oluyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben buradan medya aracılığı ile beni okutan, bugünlere getiren tüm öğretmenlerimin de gününü tebrik ederim. Onurlu meslekleriyle her zaman sevgiyi anladığımız, saygın kişilikleriyle yüreklerimizde yaşattığımız değerli öğretmenlerimizin ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk huzurunda saygı ile eğiliyorum. İlçede görev yapan tüm öğretmenlerime başarılar diliyorum. Doğruyu, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, gerçekleri anlatan, geleceğine ışık saçan, aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren tüm öğretmenlerimizin ve emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, görevini ifa ederken şehit olan tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet dilerim” dedi.

Yemeğin sonunda yapılan çekilişle 10 öğretmene Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından saat hediye edildi. Ayrıca yemek organizasyonu yapan Malazgirt Belediyesi tarafından tüm öğretmenlere kupa bardağı armağan edildi.