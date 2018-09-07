Malazgirt’te okul alışverişi telaşı

Okulların tatile girmesiyle beraber sıkıntılı günler geçiren Muş’un Malazgirt ilçesindeki kırtasiyecilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılmasına az bir süre kala işleri açıldı. Okulların açılmasıyla beraber işlerinin daha da artacağını söyleyen Malazgirt Bilim Kırtasiye Sahibi Feryat Balcı, veliler çocuklarına ilk önce kılık kıyafet aldıklarını belirttiler. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldığını dile getiren Feryat Balcı; kalem, defter, çanta ve diğer okul malzemelerini getirerek stoklarını tamamladıklarını kaydetti. Velilerin kırtasiye malzemesi alırken çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Balcı, "Biz kırtasiyemizde dolara inat fiyatlarımızı yükseltmekten satışlarımıza devam ediyoruz. Veliler, öğrencileri için alacakları malzemelerin yaklaşık bir yıl boyunca kullanılacağı için çok dikkatli olmalıdırlar. Bu nedenle velilerin çocuklarına kesinlikle kaliteli malzeme almalarını öneriyorum. Çünkü piyasada korsan kırtasiye malzemesi satan bir sürü yer var. Korsan ürünlerde de kanserojan maddeler var. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için herkes kaliteli kırtasiye ürünlerini tercih etmeli. Okul sezonu başlar başlamaz, her önüne gelen tezgah açıp kırtasiye malzemesi satabiliyor. Alışveriş mağazaları hemen kırtasiye bölümü açabiliyor. Unutmayalım ki, kırtasiye kırtasiyeciden alınır" dedi.