Malazgirt’te okul müdürleri toplantısı

Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Milli Eğitim Şube müdürleri Emin Yeşilbudak ve Okan Yıldırım, ilçe merkezi ile köy okullarının idarecileri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Kırlı, yeni eğitim öğretim yılının tüm Türkiye’ye ve Malazgirt halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Kırlı, "Sevgili idareci arkadaşlar, yaklaşık iki yıldır birlikte çalışıyoruz. Çok şükür bizler ilk göreve geldiğimiz zamandan bugüne milli eğitim camiamız çok başarılı çalışmalar yapmakta. Bu yıl ile birlikte çalışacağımız üçüncü yılımız. Bu yıl geçen yıla oranla siz değerli müdürlerimden daha çok başarı bekliyorum. Geçen yıl eğitim öğretim yılında tüm okullarımızı yakından gözlemleme fırsatı buldum. Bu yılda sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Özellikle yatılı okullarımızda öğrenim gören çocuklarımızla yakından ilgilenmenizi istiyorum. Bu çocuklarımızın belletmen öğretmenlerine çok iş düşüyor. Belletmen öğretmenler okullarında özellikle yatılı kalan tüm öğrencilerle yakından ilgilenmeleri gerekiyor. Öğrencilerin okul saatleri dışında bile takip etmeyi unutmayın. Bu çocukları, aileleri bizlere emanet ediyor. Bizlerde kendi çocuklarımız gibi sahip çıkmalı ve her türlü yardımlarına koşmalıyız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledikten sonra toplantı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.