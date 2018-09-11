Malazgirt'te okul müdürleri toplantısı

Muş'un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında okul müdürleri toplantısı yapıldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin başlamasına sayılı günler kala Malazgirt'teki okul müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında bir araya geldi. Malazgirt Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda okul müdürlerine açıklama yapan Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdür Vedat Kaya, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala bu çok önemli toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun. Yarınlarımız olacak çocuklarımızın hayata atılma maratonunun en önemli adımı okuldur. Çünkü insan karakterinin şekil aldığı, kimlik kazandığı dönemler okullarda geçirilen dönemidir. Geleceğimizi yönetecek nesillerin yetişmesinde en büyük pay sizlerin olacaktır. Bu anlamda ben okullarınızı yeni eğitim öğretim yılına hazırlamakta göstermiş olduğunuz tüm çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum ve bu özverili çalışmalarınızın devamını diliyorum. Siz değerli idarecilerimizin tek isteğimiz, okulunuz öğrencilerinin, okulu kendi evi gibi görmeleri, okulda bir aile sıcaklığını hissetmeleri sağlanmanızdır. Öğretmenlerle devamlı irtibat halinde olmalısınız. Toplantıya katılım sağlayan tüm okul müdürlerime çok teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.