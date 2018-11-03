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Malazgirt'te Okul Müdürleri Toplantısı

Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın başkanlığında okul müdürleri ile yeni müfredat ve taşımalı eğitim toplantısı yapıldı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın başkanlığında okul müdürleri ile yeni müfredat ve taşımalı eğitim toplantısı yapıldı.


Malazgirt Kaymakamlık toplantı odasında düzenlenen milli eğitimin yeni müfredatı ve taşımalı eğitim toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Milli Eğitim Şube müdürleri Emin Yeşilbudak ve Okan Yıldırım, ilçe merkezi okullarının idarecileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Yalçın, yeni eğitim öğretim müfredatı ve okulların taşımalı eğitime çok önem verilmesi gerektiğini belirtti. Yalçın, "Sevgili idareci arkadaşlar, bu yıl ilk kez birlikte çalışacağız. Bu yıl geçen yıla oranla siz değerli müdürlerimden daha çok başarı bekliyorum. Yeni eğitim öğretim müfredatı ve okulların taşımalı eğitime çok önem vermenizi istiyorum. Siz değerli idarecilerimizden temennimiz Malazgirt ilçesinin eğitim seviyesini üst sıralara çıkarmanızdır. Bunun içinde çok çalışmanız gerektiğini unutmayız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, okul idarecilerini kabul eden ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a idareciler adına çiçek vererek teşekkür etti.

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