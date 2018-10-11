Malazgirt'te 'Okuryazarlık Seferberliği' toplantısı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılacak 'Okuryazarlık seferberliği' kapsamında okuma yazma kursu verecek öğretmenlerle bir toplantı yapıldı.

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehim İbek başkanlığında kurs verecek öğretmenlerin katılımıyla öğretmenevi konferans salonunda toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Müdürü Fehim İbek, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından okuma yazma seferberliği başlatılmıştı. İlçemizde geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan'ın himayelerinde, okuryazarlık seferberliğinin 1. döneminde okuma yazma bilmeyen vatandaşların okuma yazma kurslarına katılmalarına yönelik ilçe olarak yoğun bir kampanya başlatılmıştı. Müdürlük olarak ilçe genelinde 76 kurs açarak bu kurslara 261 erkek ve 577 kadın olmak üzere toplamda 838 okuma yazma bilmeyen kursiyer kayıt olmuştu. 15 Mayıs 2018 tarihinde biten kampanya sonucunda açtığımız kurslarda başarılı olan 69 erkek ve 219 kadın olmak üzere toplam 288 kursiyere 1. kademe okuma yazma belgesi verdik” dedi.

İkinci kademe kurslarını Dünya Okuma Günü'nde başlattıklarını ifade eden Müdür İbek, “17 Ağustos 2018 tarihli okuryazarlık seferberliği 2. dönem çalışmaları 8 Eylül 2018 tarihinde, yani Dünya Okuma Günü'nde başlatılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında devam etmesini istedik. Bu yıl ilçe merkezi ve köylerimizde hedefimiz, kaymakamımızın başkanlığında oluşturulan Okuryazarlık Seferberliği İlçe Yürütme Kurulu olarak seferberliğe ilişkin çalışmaları yürüterek, ilçemizde bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, bilenlere eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlayacağız. İlçemizde okuma yazma bilmeyen bir fert kalmayana kadar çalışma yaparak kurs açmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda köylerimizdeki okullarımızın yardımıyla alan taraması yaparak ve YSK kararına göre İlçe Seçim Kurullarından alınan seçmen listelerinden yararlanılarak yıl boyunca okuma yazma bilmeyenlere ulaşıp ihtiyacı olanın ihtiyacını gidereceğiz” diye konuştu.

Müdür İbek, kurs kayıtlarının bu sene erken başladığını belirterek, “Kurs kayıtlarımız başlamıştı. İlçe merkezinde oturanlar müdürlüğümüze veya kendi mahallelerindeki okullara kayıtlarını yapabilirler. Köylerimizde kurslarımıza gitmek isteyen vatandaşlarımız, kendi köy okullarında kayıtlarını yapabilirler. İlçemizde birinci dönem gerçekleştirdiğimiz okuryazar seferberliğinde mevsimsel şartlar ve eğitim öğretim yılı ortalarına denk gelmesinden dolayı vatandaş ya kursa kayıt olmamış ya da kayıt olduğu halde kurslara devam sağlayamamıştı. Bu yıl kayıtlarımızı daha erkene alıp 2. dönem kurslarımızın zamanlama açısından eğitim öğretim yılının başı olması ve mevsimsel şartların müsait olması ile kurs öğretmenlerimizin özverili ve fedakârlıklarıyla daha çok çalışarak genelde bölgemiz, özelde ilçemizin ihtiyacı olan okuryazarlık seferberliğine katkı sunacakları inancındayız” şeklinde konuştu.

Öğretmenevinde yapılan toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç ve kursu verecek öğretmenler katıldı.