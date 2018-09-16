Malazgirt'te özel öğretim kursu açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Limit Yayınları işbirliği ile Malazgirt Fakültem Özel Öğretim Kursu açıldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmet verecek olan Malazgirt Fakültem Özel Öğretim Kursu'nu hayata geçiren Altın ve Öztürk aileleri, amaçlarının farklı vizyonları ile ezber bozan, güçlü öğretmen kadrosu ile Malazgirt halkının özlem duyduğu ve hak ettiği eğitim kalitesini bir nebze olarak ileriye taşımak olduğunu söylediler. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malazgirt Fakültem Özel Öğretim Kursu Müdürü Ercan Öztürk, “Bu hedef doğrultusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak Türkiye'nin en büyük yayınlarından olan Limit Yayınları ile anlaştık. İnşallah bir araya gelmiş bu muazzam güçten bütün Malazgirt halkı sonuna kadar faydalanacaktır. Burada eğitim verecek öğretmenlerimizin hepsi dalında uzman öğretmenler. Davetimizi kırmayarak ilçemize gelen buradaki çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim verecekleri için kendilerini çok teşekkür ediyorum” dedi.

Rehber Öğretmen Rüya Gürbüz ise, ”Bu açtığımız kurumla Malazgirt ilçemizin en büyük eksikliklerinden biri olan özel öğretim kurs ihtiyacını karşılayacağız. Bu kurumu açan eğitimcilerimiz, Malazgirtli oldukları için ilçede eğitim öğretim alanında ne ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyorlar. Kursumuzu ilk etapta özel öğretim kursu olarak açtık. İleriki süreçte ihtiyaç duyulması halinde özel kolej açmayı da düşünüyoruz. Bu eğitim yuvasını açan ve hayata geçiren Malazgirtli eğitimcilerimiz, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak tam anlamıyla kolej havasında bir kurs açtılar. Ben de bu tarihi ilçede bulunmaktan son derece mutluyum. Buraya gelmemin en büyük sebeplerinden biri, Malazgirt ilçesinde daha fazla üniversite öğrencisi yetiştirmek, onlar için hangi üniversite daha iyi onu tespit edip uygulamaktır. Her öğrenci, kendilerine yeterli derecede imkân sunulduğu zaman başarıya ulaşacak bilgi ve beceriye sahiptir” ifadelerini kullandı.

Toplamda bin 850 metrekare alan üzerine inşa edilen Özel Fakültem Malazgirt Özel Öğretim Kursu'nda 17 derslik, idari birimler, etüt salonu, mescit, lavabolar ve kantin yer alıyor. Öte yandan öğretim kursunda öğrenci kayıtlarının başladığı ifade edildi.