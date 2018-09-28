Malazgirt'te pancar alımları başladı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki şeker pancar yetiştiricileri, ürünlerinin sökümünü yaparak alım merkezlerine teslim etmeye başladılar.

Malazgirt ilçesinde pancar alım kantarına gelen üreticiler, traktörleriyle getirdikleri pancarları teslim ederken, hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını belirttiler. Şeker pancarı alım kantarında 5 tam teşekküllü makine ile pancar alımları yoğun şekilde devam ediyor. Hem verimin hem de fiyatların düşük olduğunu belirten üreticiler, “Pancar üretimi çok zahmetli ve masraflı bir iş. Sürekli ilgilenmek gerekiyor. Üretim yapıyoruz, fakat fiyat olarak karşılığını alamıyoruz” dediler.

Bu yıl 75 bin ton pancar alımı yapılması hedeflendiğini ve alım kampanyasının yaklaşık 90 gün süreceğini belirten şeker fabrikası yetkililer ise, geçtiğimiz yıllarda şeker pancarının topraklı gelmesi nedeniyle devletin büyük bir zarara uğradığını, bu yıl ise toprak kısmının ayrıldığını söylediler.