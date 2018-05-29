Malazgirt’te Ramazan etkinlikleri

Malazgirt Belediyesi tarafından ilçeye davet edilen Kurtlar Vadisi’nin ‘Ömer Babası’ lakaplı Emin Olcay’ın da aralarında bulunduğu bir birinden ünlü tiyatro oyuncuları tarafından ilçede 29 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca Hacivat-Karagöz, meddah, ilahi konserleri ve söyleşiler gibi program düzenleyecek.

Kaymakam Soner Kırlı’nın talimatıyla Ramazan ayı etkinlikleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İlçede gerçekleştirdiği değişim ve dönüşüm projeleri ile birlikte sosyal faaliyetlere de önem veren Kırlı, Ramazan ayında bir dizi programın yapılmasında etkili oluyor. Malazgirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Onur Kınık tarafından 11 ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşların iftarlarını açmaları için 12 mahallede organize edilen iftar yemeğinin yanı sıra eğlence programlarını da organize ediliyor.

İlçenin her mahallesi ve beldesinde iftar yemeği verildiğini dile getiren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "İlçe halkına güzel bir Ramazan ayı yaşatmak için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz. Komşuluk ilişkilerini güçlendiren iftar sofraları ile aynı mahallede oturup birbirini tanımayan insanları aynı sofrada buluşturacağız. İftar sofralarının yanı sıra Ramazan eğlenceleri de düzenliyoruz. Bu tür etkinlikleri yapmamızın sebebi, kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerin ve mahalle kültürünün yeniden yaşatılmasıdır. Bu düzenlediğimiz iftar sofralarında mümkün olduğunca mütevazı sofralarda oturarak, zengin fakir gözetmeksizin aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Malazgirt’te düzenlenen Ramazan eğlencesi, 1 Haziran Cuma gününe kadar Malazgirt Belediyesi önünde kurulan etkinlik alanında devam edileceği belirtilerek, tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi.