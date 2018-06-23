Malazgirt’te ‘Seçim’ Toplantısı

Malazgirt Öğretmenevinin konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Hâkim Garip Aykanat, sandık görevlilerine halk oylamasının sağlıklı ve düzenli bir şekilde tamamlanabilmesinin; seçim kurulu başkanlarının, seçmen kütük bürosu personellerinin, sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin disiplinli çalışmalarıyla mümkün olacağını belirtti. Hâkim Garip Aykanat, ayrıca sandık görevlilerinin 24 Haziran Pazar günü oy verme işleminin başlayacağı saat 08.00’den bir saat önce görevli oldukları salonlarda bulunmaları gerektiğini söyledi. Saat 08.00 itibariyle başlayıp 17:00’da bitecek olan oy verme işleminin ardından tutanakların tutularak imzalanması gerektiğini ifade eden Garip Aykanat, sandık torbalarının mühürlenmesinin ardından sağlıklı bir şekilde İlçe Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.