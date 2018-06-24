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24 Haziran 2018 09:00

Malazgirt’te seçmenler oylarını kullanmaya başladı

Muş’un Malazgirt’te 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Malazgirt’te seçmenler oylarını kullanmaya başladı

24 Haziran 2018 09:00

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi başladı.


Güneşli bir gününün yaşandığı Malazgirt’te kurulan sandıklara büyük ilgi gösteren seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 28 bin seçmenin bulunduğu Malazgirt ilçesinde de, 16 mahalle ve 74 köyde toplam 112 sandık kuruldu. Sorunsuz bir şekilde oy kullanma işleminin devam ettiği Malazgirt oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Saat 17.00’ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 17.00’de sandıklar kapanacak ve oy sayım işlemlerine geçilecek.




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