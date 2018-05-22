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22 Mayıs 2018 09:44

Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı ve belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

22 Mayıs 2018 09:44


Malazgirt Öğretmenevinde verilen yemek, Malazgirt Müftülüğü imamlarının okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı dua ile başladı. Kaymakam Kırlı, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek, şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etti. Kaymakam Kırlı, şehitliğin herkese nasip olmadığını, şehit annesi ve babası olmanın da herkese nasip olmadığını belirtti.


Yemeğe Malazgirt kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sezer, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Osman Ateş, Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Koç, Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları, şehit yakınları, gaziler, kurum amirleri katıldı.


(VE-MSA-Y)


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