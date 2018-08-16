Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 10:08

Malazgirt’te sıcak asfalt çalışması

Muş’un Malazgirt ilçesi, tarihinde ilk kez sıcak asfaltla tanıştı.

Malazgirt’te sıcak asfalt çalışması

16 Ağustos 2018 10:08


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Malazgirt Eski Kaymakamı Cumali Atilla’nın gönderdiği ekip, ilçede ilk sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi’nde çalışmalara başladıklarını belirterek, “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Cumali Atilla’ya çok teşekkür ediyorum. Sıcak asfalt çalışmalarımıza destek vermek için deneyimli bir ekip gönderdi. Malazgirt Belediyesi olarak ilçemizin birçok noktasında alt ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gelen sıcak asfaltlama ekibimizle 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine kadar Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi’nde çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Malazgirt ilçemizi sıcak asfaltla ilk defa buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Malazgirt ilçesine gelen sıcak asfalt çalışması ekibi ise, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla’nın talimatları doğrultusunda geldiklerini ifade ederek, en kısa zamanda Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi’ni bitireceklerini kaydettiler.


Vatandaşlar ise, ilçede ilk defa sıcak asfalt çalışması yapıldığı için çok memnun olduklarını belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç