Malazgirt’te sıcak asfalt çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Malazgirt Eski Kaymakamı Cumali Atilla’nın gönderdiği ekip, ilçede ilk sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi’nde çalışmalara başladıklarını belirterek, “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Cumali Atilla’ya çok teşekkür ediyorum. Sıcak asfalt çalışmalarımıza destek vermek için deneyimli bir ekip gönderdi. Malazgirt Belediyesi olarak ilçemizin birçok noktasında alt ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gelen sıcak asfaltlama ekibimizle 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine kadar Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi’nde çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Malazgirt ilçemizi sıcak asfaltla ilk defa buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Malazgirt ilçesine gelen sıcak asfalt çalışması ekibi ise, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla’nın talimatları doğrultusunda geldiklerini ifade ederek, en kısa zamanda Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi’ni bitireceklerini kaydettiler.

Vatandaşlar ise, ilçede ilk defa sıcak asfalt çalışması yapıldığı için çok memnun olduklarını belirttiler.