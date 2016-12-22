Malazgirt’te SYDV mütevelli heyeti seçimi

Muş’un Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nda (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi Malazgirt Kültür Merkezinde yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündeme geçildi. 2016-2017 yılı mütevelli heyet seçimi, Vakıf Müdürü Yakup Bozkurt başkanlığında, muhtarların tek tek oylarını kullanmalarıyla başladı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç ve Murat Mahallesi Muhtarı Abdullah Ulaş, 2017 yılı Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine seçildiler. Mütevelli heyeti esnaf üyesi ise Abdullah Tekin oldu.