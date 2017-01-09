Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 14:47

Malazgirt’te teröre lanet mitingi

Malazgirt’te teröre lanet mitingi

09 Ocak 2017 14:47

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ‘Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ mitingine binlerce kişi ay yıldızlı bayraklarla katıldı.
Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşları desteğiyle ‘Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ mitingi düzenlendi. Dev Türk bayraklarının ve teröre tepki dövizlerinin açıldığı mitingde, terör örgütü PKK’ya lanet okundu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, AK Parti İl Bakanı Namık Ergün, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, STK temsilcileri ve binlerce vatandaşın katıldığı mitingde ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ ve ‘kahrolsun PKK’ sloganları atıldı.
Saatlerce slogan atarak teröre tepki gösterilen mitingde konuşan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 1071 Malazgirt Zaferi’nde Türk ve Kürtlerin birlikte omuz omuza savaştığını hatırlatarak, bugün de birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyledi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan dua sonrasında gazetecilere bir açıklama yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ise 1071 ruhuyla hareket edildiğini ve bölge halkının artık terör olaylarını istemediğini söyledi. Terör örgütünün yaptığı eylemlerle bölge halkına zarardan başka bir şey vermediğini ifade eden Kırlı, “Umuyoruz ki bu 1071 Malazgirt ruhu kesinlikle bu ülkede, bu Malazgirt’te, bu bölgede canlanacaktır, bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bütün ülke olarak vatandaşlarımızın şüphesi olmasın. Terör örgütleri bu yaptıkları eylemlerle bütün insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyorlar. Hiçbir katkıları yoktur, aksine bütün zararı bu ülkeye, bu bölgeye vermektedirler. Vatandaşımız artık bunun bilincine varmıştır. Allah’ın izni ile bundan sonra hiçbir terör örgütüne Malazgirt olarak, bölge olarak kesinlikle halkımız pirim vermeyecektir” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç