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04 Mayıs 2018 13:03

Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ‘Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi

04 Mayıs 2018 13:03


Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler, Alparslan Anadolu Lisesi ikinci katında sergilendi. TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Osman Ateş, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Sergideki eserlerin hepsiyle tek tek ilgilenen Kaymakam Kırlı, "TÜBİTAK’ın proje öncülüğünde arkadaşlarımızın yapmış olduğu projeler aslında sadece okul açısından değil, Türkiye’nin geleceği acısından çok önem arz ediyor. Buradaki arkadaşlarımızın bu projelere ilgi duymaları, sanatsal ve bilimsel projeler yaparak ülkemizin geleceğine katkıda bulunuyorlar. Ülkemizin gelişimi açısından, bu tarz projelere çok önem veriyoruz ve bu projelerin devamını ilçemizde görmek istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Yapılan projeleri inceleyip öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Soner Kırlı, memnuniyetini dile getirerek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.




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