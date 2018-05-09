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09 Mayıs 2018 09:23

Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri tarafından ‘Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi

09 Mayıs 2018 09:23


Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesinin spor salonunda sergilendi. TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisine Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Serginin açılış kurdelesini kesen Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "hayırlı olsun" temennilerinde bulundu.


Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Müdürü Erdal Bozkurt, yarının bilim adamlarını yetiştirirken, ilgi ve yeteneklerini bir şenlik havası içerinde paylaşmak istediklerini söyledi. Eğitim öğretimi okulun dört duvarının dışına çıkarmak istediklerini vurgulayan Bozkurt, "Asıl unutulmayan bilgi, yaparak elde edilen öğrenmedir" dedi.




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