Malazgirt’te üst yapı çalışmaları devam ediyor

Malazgirt Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Üst yapı iyileştirme çalışmaları kapsamında Yılankıran Caddesi’nde asfalt dökümü öncesi hazırlık ve kemirme çalışmaları başlatan belediye ekipleri, ağustos ayı sonuna kadar asfaltı bitirmeyi hedefliyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Sürekli gelişen ve büyüyen genç bir ilçeyiz. Dolayısıyla üst yapı ihtiyacımız diğer ilçelerimizden çok daha fazla. Bu ihtiyaçları kısa sürede tamamlamak için yoğun bir planlama ve çalışma programı başlattık. Ekiplerimiz dişini tırnağa takarak çalışıyorlar. Alt yapı çalışmalarından dolayı hemşerilerimin sabrı ve anlayışı için teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalar bittiği zaman, ilçemiz çok modern bir ilçe olacak" dedi.