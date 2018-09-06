Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 08:55

Malazgirt’te üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Muş’un Malazgirt Belediyesi tarafından başlatılan değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Malazgirt’te üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

06 Eylül 2018 08:55


Malazgirt Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üst yapı iyileştirme çalışmaları kapsamında ilçenin en uzun caddesi olan Yüzyıl Caddesi’nde, eylül ayı sonuna kadar asfalt çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "İlçemizde üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tayinimin Yalova’nın Çınarcık ilçesine çıkmasına rağmen gideceğim son güne kadar ilçemizde yapılan çalışmaları denetleyeceğiz. Tarihi ilçemize kaymakam olarak atanan Artvin Şavşat ilçesinden gelen kaymakam kardeşim Emre Yalçın buraya gelene kadar çalışmaları denetleyeceğiz. Kaymakam kardeşim buraya geldikten sonra kendisine yaptığımız ve yarım kalan çalışmaları teslim edeceğiz. Devletimizde devamlılık esasına göre kaymakam kardeşimiz bizden yarım kalan işleri ve kendi projelerini her daim hayata geçirecektir. İlçemize kaymakam olarak atanan Emre Yalçın kardeşime tarihi ve şirin ilçemizde başarılar diliyorum. Tarihi ilçemiz sürekli gelişen ve büyüyen genç bir ilçe. Dolayısıyla üst yapı ihtiyacımız diğer ilçelerimizden çok daha fazla. Bu ihtiyaçları kısa sürede tamamlamak için yoğun bir planlama ve çalışma programı başlattık. Alt yapı çalışmalarından dolayı hemşehrilerimin sabrı ve anlayışı için teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç