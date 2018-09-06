Malazgirt’te üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Malazgirt Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üst yapı iyileştirme çalışmaları kapsamında ilçenin en uzun caddesi olan Yüzyıl Caddesi’nde, eylül ayı sonuna kadar asfalt çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "İlçemizde üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tayinimin Yalova’nın Çınarcık ilçesine çıkmasına rağmen gideceğim son güne kadar ilçemizde yapılan çalışmaları denetleyeceğiz. Tarihi ilçemize kaymakam olarak atanan Artvin Şavşat ilçesinden gelen kaymakam kardeşim Emre Yalçın buraya gelene kadar çalışmaları denetleyeceğiz. Kaymakam kardeşim buraya geldikten sonra kendisine yaptığımız ve yarım kalan çalışmaları teslim edeceğiz. Devletimizde devamlılık esasına göre kaymakam kardeşimiz bizden yarım kalan işleri ve kendi projelerini her daim hayata geçirecektir. İlçemize kaymakam olarak atanan Emre Yalçın kardeşime tarihi ve şirin ilçemizde başarılar diliyorum. Tarihi ilçemiz sürekli gelişen ve büyüyen genç bir ilçe. Dolayısıyla üst yapı ihtiyacımız diğer ilçelerimizden çok daha fazla. Bu ihtiyaçları kısa sürede tamamlamak için yoğun bir planlama ve çalışma programı başlattık. Alt yapı çalışmalarından dolayı hemşehrilerimin sabrı ve anlayışı için teşekkür ediyorum" dedi.