Malazgirt’te yılsonu sergisi

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim öğretim yılı içerisinde yaptıkları eserleri, okulun yeni yapılan atölye binasında düzenlenen sergiyle tanıttılar. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Teğmen Osman Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergi, renkli görüntülere sahne oldu.

Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Soner Kırlı ve beraberindeki heyet, sergiyi beğendiklerini ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Kaymakam Kırlı, "Okul Müdürümüz Adem Uslu, okulun atölye binasını adeta yeniden yapmış. Tüm branşlarda atölye çalışması yapmış. Buraya eğitim için gelen tüm öğrencilerimiz, bu atölyeler sayesinde uygulamalı ve pratik yapma imkânına kavuşacaklar. Burada kızlarımızın bir birinden güzel el emeği ve göz nuru eserlerini görünce çok mutlu oluyoruz. Ayrıca kızlarımızın yaptıkları bir birinden güzel ve başarılı el emeği ürünler gerçekten görülmeye değer. Çok başarılı bir sergi olmuş. Bir birinden güzel ve eğitici şeyler yapmışlar. Bu okulumuzun 3 sergisini görme imkânım oldu. Her sergi bir birinden daha çok başarılı oluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.