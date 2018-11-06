Malazgirt'te yol asfaltlama çalışması

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından sürdürülen yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ın talimatları doğrultusunda ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları, gece gündüz sürdürülüyor. İlçede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında altyapısı tamamlanan Kültür Caddesi'nde gecenin geç saatlerine kadar asfaltlama çalışması yapıldı.

Asfaltlama çalışmasını gece saatlerinde yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Gece geç saatlere kadar devam eden sıcak asfalt çalışmasından memnun kalan vatandaşlar ise, Kaymakam Yalçın ve emeği geçen çalışanlara teşekkür ettiler.