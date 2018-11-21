Malazgirt'te yol onarım çalışmaları

Muş'un Malazgirt ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollar onarılıyor.

Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinin ara sokakları ile mahalle yollarının hasar gören yerlerinde kumlama ve stabilize çalışması yaptı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 2018 yılının ilçe için çok verimli bir dönem olduğunu, birçok alanda çalışma başlattıklarını söyledi. Kış mevsimi öncesi çalışmaların kesintisiz devam ettiğini aktaran Yalçın, “İlçemizde kış ayları çok çetin geçiyor. Altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollarımızın çarşı merkezi içinde olan kısmını asfaltladık. Hava şartları el verdiği sürece mahalle aralarında altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollarda gece gündüz demeden kumlama ve stabilize çalışması yapıyoruz. Tek dileğimiz kış aylarında vatandaşlarımız evlerine çamurlu yollardan değil de, kumlamış ve stabilize olmuş yollardan rahatlıkla gitsinler. Hem kaymakamlık hem de belediye olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın rahatlığı içindir" dedi.

Çamurlu yolları kumlanan ve stabilize olan Saltukgazi Mahalle sakinlerinden Cengiz Dinçer, “Bizleri çamurlu yollardan kurtaran Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Saltukgazi Mahallesi Muhtarı Erkan Şancı ise, mahalle sakinlerini çamurlu yollardan kurtardığı için Kaymakam Emre Yalçın'a teşekkür ederek, “Altyapı çalışmaları sırasında yollarımız hep bozulmuştu ve çok çamur vardı. Çocuklar okullarına gidemiyordu. Sokaklarımıza araçlarla girmek mümkün değildi. Sağ olsun Kaymakamımız Emre Yalçın'ın talimatları doğrultusunda tüm mahallelerde kumlama ve stabilize çalışması başlattı. Bizler mahalle sakinleri olarak Kaymakamımız Emre Yalçın ve tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.