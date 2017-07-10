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10 Temmuz 2017 09:08

Malazgirt’teki 15 Temmuz etkinlikleri programı belli oldu

MUŞ (İHA) – AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan programlara ilişkin bilgi verdi.

Malazgirt’teki 15 Temmuz etkinlikleri programı belli oldu

10 Temmuz 2017 09:08


Açıklamalarda bulunan Kenan Deniz, 15 Temmuz gecesinde bu milletin devletini, bayrağını adeta elinden almak ve bu ülkeyi istila etmek isteyen asker kılığındaki teröristlerin işgal girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı. O geceye dair acılarının hala taze olduğunu dile getiren Deniz, o günün unutulmaması için ilçe teşkilatı olarak 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında farklı etkinlikler ve demokrasi nöbeti tutulacaklarını kaydetti. Deniz, "Biz de tüm Türkiye’de olduğu gibi 11 Temmuz günü etkinliklerimize başlayıp, ne zaman bitireceğimiz ise Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı olacak. Gece demokrasi nöbetlerimiz olacak. Bu Malazgirt halkı 29 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttuğu gibi yine demokrasi nöbeti de tutacak. Malazgirt halkı 15 Temmuz’u en güzel şekilde anacaktır. Tüm Malazgirt halkını 11 Temmuz günü etkinliklerimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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