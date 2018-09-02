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02 Eylül 2018 15:45

Marangoz atölyesinde korkutan yangın

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu.

Marangoz atölyesinde korkutan yangın

02 Eylül 2018 15:45


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişilerce yakılan ateş, Gürkan Mamak’a ait marangoz atölyesine sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda atölyedeki makine ve malzemeler tamamen yanarken, atölye ise kullanılamaz hale geldi.


Atölye içindeki tüm eşyalarının yandığını ve mağdur olduğunu söyleyen Gürkan Mamak, yangının atölyenin yanında yakılan ateşten kaynaklandığını belirtti. Gürkan Mamak, “Varımızı yoğumuzu bu atölyeye yatırdık. Bizim tek geçim kaynağımız, ekmek teknemizdi. Bizim tek umudumuzdu. Umutlarımız yandı. Başka ne diyebilirim ki’’ diye konuştu.




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