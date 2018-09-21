Mavi Ay Derneğinden Başkan Asya'ya teşekkür ziyareti

Mavi Ay Derneği Muş Şube Başkanı Ramazan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek, Muş'a gelişimine katkı sağlayan projeleri hayata geçirdiği için kendisine teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Mavi Ay Derneği Muş Şubesi yönetimini makamında ağırladı. Belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Dernek Başkanı Ramazan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri alt ve üst yapı alanında yapılan güzel çalışmalardan dolayı Başkan Asya ve ekibine teşekkür ettiler. Dernek Başkanı Aydın, konuşmasının sonunda Muş Belediyesi tarafından şehre kazandırılan projelerin hep destekçileri olacaklarını ifade ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, kendilerine verilen manevi desteklerin mutluluk verici olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarını hep önemsediklerini belirten Başkan Asya, görev süresi içerisinde istişare yapmayı gelenek haline getirdiklerini ve bu sayede önemli işler yapmayı başardıklarını aktardı. STK'ları her zaman paydaş olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Asya, Muş'un iyi bir yere gelmesi için mücadele eden herkesin görüşünün kendileri için kıymetli olduğuna dikkat çekti. Başkan Asya konuşmasında, “Öncelikle şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, sizlerin bu destek ziyaretiniz bizim için önemlidir. Bizleri daha fazla motive ediyor ve halkımıza hizmet noktasında daha fazla mücadele etmemiz noktasında adeta doping etkisi yapıyor. Bu konudaki desteğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Sizlerin de bildiği gibi özellikle son iki yıldır çok ciddi projelere el attık. Alt yapı projemiz bizim olmazsa olmazlarımız arasındaydı. Allah'a şükürler olsun ki geçen yıl bu projemizi başlattık. Bugüne kadar da birçok bölgenin hatlarını yenilemeyi başardık. Bu yıl alt yapı ile birlikte üst yapı çalışmalarına ağırlık verdik. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, telekom ve elektrik hatlarının değiştirildiği tüm cadde ve sokakların üst yapısını yapıyoruz. Bu süreçte ister istemez toz, duman, trafik ve su kesintileri konusunda sorunlarla karşılaşıyoruz. Olası problemlerin halkımıza yansıtılmaması noktasında ciddi bir efor sarf ediyoruz. Ancak buna rağmen kısa süreli aksaklıklar yaşanabiliyor. Biz bu çalışmaları başlatırken bu tür problemlerin olacağını tahmin ediyorduk. Bunlara rağmen halkımızdan hep destek gördük. Çünkü yapılan işin ehemmiyetini biliyorlar. Herkes, bu işler bittikten sonra memleketin çok daha yaşanılabilir bir hale geleceğini fark ediyor. İnşallah bunu birlikte başaracağız. Bu duygularla bir kez daha bizlere onur veren bu ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım” diye konuştu.