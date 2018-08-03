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03 Ağustos 2018 11:49

Merhum Fikret Şener’in adı evinin bulunduğu caddede yaşatılacak

Muş Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, Muş’un tanınmış simalarından merhum Fikret Şener’in adının Sütlüce Mahallesi’nde evinin bulunduğu caddeye verilmesi kararı çıktı.

Merhum Fikret Şener’in adı evinin bulunduğu caddede yaşatılacak

03 Ağustos 2018 11:49


Muş Belediyesi 2018 yılı Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan toplantıda vatandaşların taleplerinin dinlenmesinin ardından meclise havale edilen evrakların görüşülmesine geçildi. Toplantıda Sütlüce Mahallesi demir yolları altındaki caddeye, yardımsever kişiliği ile tanınan merhum Fikret Şener’inde adının verilmesi görüşüldü. Görüşmeler sırasında toplantıya katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) meclis üyelerinin oy birliği ile gönül insanı merhum Fikret Şener’in adının söz konusu caddeye verilmesi kararı alındı. Belediye Başkanı Feyat Asya, alınan meclis kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye meclisimiz; gönül insanı, güzel insan, abimiz merhum Fikret Şener’in adının yaşatılması için önemli bir karar aldı. Toplumun neşesi ile neşelenen, derdi ile dertlenen Fikret abimizin adı Sütlüce Mahallesinde evinin bulunduğu caddede yaşatılacak. Meclisimiz bir vefa örneği daha orta koydu. Alınan karardan dolayı her iki partinin meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Fikret abimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.




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