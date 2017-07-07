Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Elkatmış’tan Kaymakam Kırlı’ya ziyaret

Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış ve Muş Meteoroloji Müdürü Mehmet Reşit Aydın, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başken Vekili Soner Kırlı’yı makamında ziyaret ettiler.

Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış ve Muş Meteoroloji Müdürü Mehmet Reşit Aydın, tarihi ilçe Malazgirt’te bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kaymakam Kırlı ise, Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış ve Muş Meteoroloji Müdürü Mehmet Reşit Aydın’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "İlçemiz son günlerde büyük değişimler içerisinde. Hem kaymakamlık hem de belediye olarak çok büyük projeler hazırladık. Şu an ilçemizde tam 6 bölgede şehirleşme çalışmalarımız sürüyor. Sayın Elkatmış ve Sayın Aydın’ın ziyaretleri bizleri hayli memnun etti. Meteoroloji alanında ilçemizin birçok eksiği var. Bu eksikliklerimize nasıl çözüm yolu bulabiliriz, onu istişare ettik" dedi.