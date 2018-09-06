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06 Eylül 2018 08:58

MHP Malazgirt İlçe Başkanlığına ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celal Şahin Tekin ve Malazgirt 1071 Spor Kulübü Eski Başkanı İsmail Türeli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler.

MHP Malazgirt İlçe Başkanlığına ziyaret

06 Eylül 2018 08:58


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, 24 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere değindi. Yerel seçimler sürecinde Malazgirt için birlikte çalışma yürüteceklerini vurgulayan Tutar, "İnşallah Cenab-ı Allah bu süreçten de yüzümüzün akıyla çıkmayı nasip eylesin. Yerel seçimler için partimizin genel merkezinden gelen açıklamalar doğrultusunda hareket edeceğiz" diye konuştu.


Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celal Şahin Tekin ve Malazgirt 1071 Spor Kulübü Eski Başkanı İsmail Türeli de, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar ile yönetim kurulu üyelerine tarihi ilçede gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı başarı temennisinde bulundular.


Ziyaret, toplu olarak fotoğraf çektirilmesinin ardından son buldu.




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