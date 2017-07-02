MHP Malazgirt ilçe teşkilatı olağan kongresini yaptı

MHP Malazgirt İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen kongreye, MHP eski Belediye Başkanı Şerafettin Yatıcı, MHP Muş İl Başkanı Şükrü Demir, Muş merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Muş İl Başkanı Yardımcısı İhsan Kul, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, MHP Hasköy İlçe Başkanı Haşim Bolkaç, MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, MHP Malazgirt teşkilatı parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Tek adayla ve tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Yıldırım Tutar, delegelerin tüm oylarını alarak yeniden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı oldu. Yapılan seçim sonrası konuşan

Başkan Yıldırım Tutar, katılanlara ve kendisine destek olan delegelere teşekkür ederek, "Çok değerli dava arkadaşlarım hepiniz kongremize hoş geldiniz. Aldığım bayrağı ilçem, Türk’lerin Anayurdu, şanlı komutan Alparslan’ın anavatanı Malazgirt ilçesini zirveye taşımak için var gücümle çalışacağım. Ekibimle hem genel merkezimizin hem de il teşkilatımızın her zaman emrinde ve hizmetinde olacağım. 1980 yılından beri bu davaya inanmış bir ülkücü kardeşinizim. 1994 yılından beri, güvenlik güçleriyle omuz omuza vermiş ve bu davaya gönül vermiş bir olarak vatanım için mücadele ettim. Ve bir askeri personel olarak emekli oldum. Siz değerli dava arkadaşlarım beni bu davaya başkan olarak uygun gördüğünüz için sizlerle ne kadar teşekkür etsem azdır. Buradan şunun sözünü veriyorum. Ben başkanınız olarak Faşizme, Kapitalizme ve her türlü Emperyalizme karşı mücadele edeceğime söz veriyorum. Bayrakları Bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır" dedi.

Başkan Yıldırım Tutar’a hayırlı olsun temenninde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Muş İl Başkanı Şükrü Demir, Malazgirt ilçesinde ilk defa bir MHP kongresi gerçekleştiği için çok sevinçli olduğunu dile getirdi. Başkan Demir, ”Malazgirt ilçesinin yiğit evlatları, Asenalar hepiniz kongremize hoş geldiniz. Kardeşlerimin bizler Ülkücüyüz. Şu semalarında Alparslan ve askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı Malazgirt topraklarında bulunmanın mutluluğunu ve kongre yapmanın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah kongremizde seçilen Yıldırım Tutar kardeşimizle birlikte nice kongreler yaşarız. Kongremize katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.