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30 Mayıs 2018 01:10

MHP’den aday tanıtım programı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanlığı, düzenlediği iftar programı ile milletvekili adaylarını tanıttı.

MHP’den aday tanıtım programı

30 Mayıs 2018 01:10


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanlığı, milletvekili adaylarını tanıtmak adına, kentteki bir restaurantta iftar programı düzenledi. Düzenlenen iftar programında, hep birlikte oruçların açılmasının ardından konuşan MHP Muş İl Başkanı Şükrü Demir, seçim çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak: “Muş’tan göçün önlenmesi, gençlere iş ve aş bulmak için yerel ve ulusal firmaların Muş’a yatırım yapmasını sağlayacağız. Bunun öncüsü olacağız. Bunun için rutin toplantılar yapıp tüm kamu kurumlarını aktif edeceğiz. Üniversitemizden daha aktif destek sağlanmasının önünü açacağız, üniversitenin desteklerini alarak Muş’u büyüteceği. Muş’un 81. sırada olması bir kader değildir. Kabullenmeyeceğiz Muş’u son sıralardan çıkartacak projeleri tüm paydaşlarımız ile ortak yapacağız” diye konuştu.


Başkan Demir’in konuşmasının ardından program milletvekili adaylarının tanıtımının yapılmasıyla sona erdi.




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