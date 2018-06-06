Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 22:51

MHP’den iftar programı

Muş’ta MHP İl Başkanlığı tarafından partililer ve vatandaşlara iftar programı düzenlendi.

MHP’den iftar programı

06 Haziran 2018 22:51


Kentteki bir parkta düzenlenen iftar programına; MHP İl Başkanı Şükrü Demir, MYK Üyesi Osman Yüce, Başkan Yardımcısı Recep Karakan, Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Milletvekili Adayları Rahmi Yenibahar, Tarkan Dede, Şehmus Çekil, Adnan Koyuncu ve partililer ile vatandaşlar katıldı. Programda, yemek öncesi dualar edilip, okunan ezanla birlikte daha sonra yemeğe geçildi.


Yemeğin ardından bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Şükrü Demir, bugün hep birlikte bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. MHP’nin her zaman hakkaniyetten yana bir parti olduğunu hatırlatan Demir, "Bugün yine ülküdaşlarımız ile iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman devletimizin bekası için çalışan bir parti olduk. Çizgimizden ve doğrularımızdan hiçbir zaman taviz vermedik, vermemeye de devam edeceğiz. İnşallah 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan başkanlık ve milletvekilleri seçimlerinde de Muşlu kardeşlerimiz bunu bir kez daha sandık başında göstereceklerdir. İnşallah bu seçim ülkemize, ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı sonuçlar getirir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Muş için birçok projemiz bulunuyor. İnşallah bu projelerimizi hep birlikte hayata geçirme fırsatı bulacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç