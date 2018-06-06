MHP’den iftar programı

Kentteki bir parkta düzenlenen iftar programına; MHP İl Başkanı Şükrü Demir, MYK Üyesi Osman Yüce, Başkan Yardımcısı Recep Karakan, Merkez İlçe Başkanı Tahsin Şahin, Milletvekili Adayları Rahmi Yenibahar, Tarkan Dede, Şehmus Çekil, Adnan Koyuncu ve partililer ile vatandaşlar katıldı. Programda, yemek öncesi dualar edilip, okunan ezanla birlikte daha sonra yemeğe geçildi.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Şükrü Demir, bugün hep birlikte bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. MHP’nin her zaman hakkaniyetten yana bir parti olduğunu hatırlatan Demir, "Bugün yine ülküdaşlarımız ile iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman devletimizin bekası için çalışan bir parti olduk. Çizgimizden ve doğrularımızdan hiçbir zaman taviz vermedik, vermemeye de devam edeceğiz. İnşallah 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan başkanlık ve milletvekilleri seçimlerinde de Muşlu kardeşlerimiz bunu bir kez daha sandık başında göstereceklerdir. İnşallah bu seçim ülkemize, ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı sonuçlar getirir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Muş için birçok projemiz bulunuyor. İnşallah bu projelerimizi hep birlikte hayata geçirme fırsatı bulacağız" dedi.