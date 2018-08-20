Midesinde uyuşturucu taşıyan Rus uyruklu kadın ve 1 kişi tutuklandı

O. ve N.S.B. isimli şahıs tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Muş genelinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapma ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan planlı çalışma sonucu; uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen N.O. isimli bayan ve M.S.B. isimli erkek şahsın içerisinde olduğu araç durdurulmuş, araçta ve şahıslar üzerinde yapılan kontroller sonucunda Rus uyruklu Türk vatandaşı N.O. isimli kadın şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine Muş Devlet Hastanesine götürülerek beden röntgeni kontrollerinde şahsın midesinde yabancı cisimlerin olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Uzman Doktorlar tarafından yapılan müdahale sonucu; kadının midesinden 5 parça halinde toplamda 160 gram “Eroin” maddesi ve 2 parça halinde toplamda 54 gram “Metamfetamin” uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından göz altına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama Suçundan Adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan Rus uyruklu N.O. ve N.S.B. isimli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.