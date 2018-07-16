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16 Temmuz 2018 14:33

Milletvekili Şimşek’ten havalimanı müjdesi

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 2017 yılı içerisinde 450 bin yolcuya hizmet veren Muş Havalimanının yeni hizmet binasının 26 Ağustos’ta hizmet veremeye başlayacağını ve daha fazla noktadan uçak seferi yapılacağını söyledi.

Milletvekili Şimşek’ten havalimanı müjdesi

16 Temmuz 2018 14:33


Muş Havalimanı yeni terminal hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Mevcut terminal binasının yetersiz kalmasıyla Muş’a yeni modern havalimanı terminali yapılıyor. Çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığı hizmet binası, 26 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacak. Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yeni hizmet binasıyla birlikte apron alanında da yenileme çalışması yapıldığını söyledi. Yolcu sayısı ve uçak sayısının artmasıyla birlikte eski terminal hizmet binasının yetersiz kaldığını ifade eden Mehmet Emin Şimşek, "Havalimanımız daha önceden küçük bir prefabrik bina içerisinde hizmet veriyordu. Yolcu sayısı ve daha fazla uçağın Muş’a inmeye başlamasıyla birlikte bu binamız yetersiz gelmeye başladı. Şu anda 12 bin metrekare kapalı alanda çok ciddi, çok güzel bir havaalanı yapıyoruz. Diğer taraftan da akaryakıt ikmalleri, yolcu, yük, posta, kargo, indirme-bindirmeleri ve bakımlarının yapılabilmesi için apronu büyütmemiz gerekiyordu. Şimdi bu çalışmaların da yüzde 80’ine gelindi. Allah’ın izni ile bu havaalanımızın açılışını da 26 Ağustos’ta gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl Muş ilimize 450 bin civarında yolcu taşıması gerçekleştirdik. Bu seneki hedefimiz daha fazla. İnşallah bu yeni terminal binamızla birlikte Muş’umuza daha fazla ve daha farklı noktalardan uçak indirmeyi hedefliyoruz. Bu çok ciddi bir olay, Muş’umuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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