Milli atletten Kaymakam Çetin’e ziyaret

Varto ilçesinin Kalecik köyünde ikamet eden engelli Şahin Ataç’ın 6 çocuğundan biri olan Darıca Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta okuyan Sezgin Ataç, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’i makamında ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Ataç’ın başarılı bir sporcu olduğunu ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etti. Maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. En büyük sponsoru biziz. Hem kaymakamlık olarak hem de belediye olarak yanındayız. Biliyorsunuz üç yıl önce buraya atandık. Buraya geldiğimizde çukur olaylarının başladığı dönemdi. Bu sıkıntılı dönemlerde burada adeta yetişen çiçekler gibi bir gencimizi gördük. Kendisine destek olduk, destek olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Milli sporcu Sezgin Ataç ise, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin’in kendilerini sıcak karşıladığını ve verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Baba Şahin Ataç ise, oğlunun Varto ilçesinde birçok öğrenciye örnek olacak bir çocuk olduğunu belirterek, “Oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah önü çok açık olacaktır. Oğlum Sezgin Ataç’a maddi ve manevi desteklerini esirgememiştir. Bundan dolayı da saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.