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29 Kasım 2017 08:45

Milli Eğitim Müdürü Kaya’dan okullara ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Kaya’dan okullara ziyaret

29 Kasım 2017 08:45


Okul ziyaretleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Kaya, okul müdüründen bilgi aldı. Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında öğretmenlerle görüşen Kaya, yaptığı okul ziyaretlerinde sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Ardından öğretmenlerle toplantı yapan Kaya, ihtiyaç ve istekleri dinledi. Eğitim öğretimle ilgili talep ve önerileri dinleyen Kaya, "İlçe merkezindeki okulları tek tek dolaşıyoruz. Bugünkü durağımızda Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu oldu. Rutin olarak yaptığımız okul ziyaretlerinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya geliyoruz. Okullarımızda yapılan eğitimleri yerinde görme fırsatı buluyoruz. Eksiklikler ve yapılacak çalışmalarla alakalı bilgi alışverişinde bulunmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da okulları ziyaret etmeye devam edeceğiz. Eksiklerimizi yerinde görüp gidermeye çalışacağız" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, yaptıkları çalışmalarından dolayı okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti.




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