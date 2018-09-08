Milli Eğitim Müdürü Kaya’dan okullara ziyaret

Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala ilçedeki yatılı okulları ziyaret ederek okul müdüründen bilgi aldı. Yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak faaliyetler hakkında öğretmenlerle görüşen Kaya, yaptığı okul ziyaretlerinde sınıfları ve okulların pansiyonları tek tek dolaşarak okul idarecilerinden okulları ve pansiyonları hakkında bilgi aldı. Sınıf ve pansiyon ziyaretleri ardından öğretmenlerle toplantı yapan Kaya, ihtiyaç ve istekleri dinledi. Yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili talep ve önerileri dinleyen Kaya, "İlçe merkezindeki pansiyonlu okullarımızı okulları tek tek dolaşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan öğretmenlerimiz ile bir araya geliyoruz. Okullarımızın yeni eğitim-öğretim yılına hazır olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Eksiklikleri yerinde görme fırsatı buluyoruz. Eksiklikler ve yapılacak çalışmalarla alakalı bilgi alışverişinde bulunmaya gayret ediyoruz. Böylelikle okullarımızda ve pansiyonlarımızda eksiklerimizi yerinde görüp gidermeye çalışacağız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, yeni eğitim-öğretim yılı için okullarını hazır hale getiren okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.