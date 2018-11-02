Minik Arzu'nun hayali, “Biz Anadolu'yuz” projesiyle gerçekleşti

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali İstanbul'u görmek olan Enver ve Gülşen Kaya'nın en büyük kızları Arzu Kaya'nın hayali, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş sayesinde “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında gerçeğe dönüştü.

Babası Enver Kaya ile birlikte bir süre önce Malazgirt'te emniyet müdürü olarak görev yapan Uğur İhsan Azap'ı makamında ziyaret eden Arzu Kaya, İstanbul'u görmeyi çok istediğini ifade etmişti. Bunun üzerine Malazgirt Eski Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap'ın girişimleri sonucu Arzu Kaya, “Biz Anadolu'yuz” projesi kapsamında İstanbul'a gönderildi.

İstanbul'a gideceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Arzu Kaya, Malazgirt Eski Emniyet Müdürü ve şimdiki Muş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur İhsan Azap'a teşekkür etti. Kaya, “Ben İstanbul'u görmeyi çok istiyordum. Babamla birlikte müdürümü ziyarete gittiğimizde, ‘bana bir isteğin var mı?' diye sormuştu. Bende tek hayalim İstanbul'u görmek olduğunu söylemiştim. 26 Ağustos kutlamaları araya girdi. Sonra müdürümün tayini Muş Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çıktı. Fakat müdürüm beni unutmamış, bana verdiği sözü unutmamış, beni İstanbul'a gönderiyor. Beni çok mutlu etti. Müdürüme çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muş Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur İhsan Azap ise, Arzu'nun hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Azap, “Ben Malazgirt'te görev yaparken Arzu kızımız babasıyla beni ziyarete gelmişti. Bana bir tane de Türk bayrağı hediye getirmişti. Bende Arzu kızımıza bir isteğinin olup olmadığını söyledim. Bana İstanbul'u görmeyi çok istediğini ifade etmişti. Bende bu konuyu İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'a anlattım. Sağ olsun müdürümüzde bize destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğümüzün katkıları ile ‘Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında Arzu kızımızın hayalini gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.