Muş’taki Gökkuşağı Anaokulunda eğitim gören 300 öğrenci, İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler tarafından Kur’an-ı Kerim’i öğrenip, namaz duaları ve kısa sureleri ezberliyorlar. Anaokulunda Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler, ezberledikleri sureleri okuyup pasta kestiler. Anaokulunda çocuklarını görmeye gelen aileler, birbirinden güzel ilahi okuyan çocukları fotoğraflamak için bir birleriyle yarıştı.

Burada verilen Kur’an-ı Kerim eğitimi ve temel eğitim hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, çocukların hem temel eğitim aldığını hem de Kur’an-ı Kerim’i öğrendiklerini söyledi. Kur’an- Kerim’in ilerleyen yıllarda çocuklara çok fayda sağlayacağını hatırlatan Bozkurt, "Muş ilimizdeki bütün anaokullarında valinizin başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir protokol yaptık. Bütün anaokullarında değerler eğitimi dersi için müftülükten personel istediler. Bizde Kur’an kursu öğretmenlerimizi görevlendirdik. Şu anda Muş’ta ne kadar anaokulu varsa, bunlar aynı zamanda D grubu Kur’an kursu olarak açılmaktadır. Biz Kur’an kursu öğretmenlerimizi buralara gönderiyoruz ve değerler eğitim dersinde çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’i öğretiyorlar, namaz dualarını öğretiyorlar, kısa sureleri ezberletiyorlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatını kısa ve öz bir şekilde çocukların anlayabileceği şekilde öğretiyorlar. Anaokulu derslerinin yanı sıra bu dersleri alıyorlar. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın kelamıdır ve Müslümanların ana kaynağıdır. Bu yaştaki çocuklarımız Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği zaman, inşallah hayatlarında çok güzel değişiklikler yaşarlar. Ortaokul ve liseye gittikleri zaman burada aldıkları eğitim onların çok lehine olur. 4-6 yaş gruplarındaki çocuklarımız, Allah’ın kelamıyla tanıştıkları zaman, bu onların ömürlerine bereket getirir inşallah" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kur’an- Kerim’e geçen öğrencilere İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi.