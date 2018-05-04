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04 Mayıs 2018 09:44

Minik öğrencilerden anlamlı kermes

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu tarafından Mehmetçik Vakfı, LÖSEV ve engelliler derneği yararına kermes düzenlendi.

Minik öğrencilerden anlamlı kermes

04 Mayıs 2018 09:44


Cumhuriyet İlkokulu idarecileri, okul aile birliği ve öğrenci velilerinin evlerinde hazırladıkları bir birinden lezzetli yiyecekler satışa çıkarıldı. 3 gün boyunca açık kalacak kermesten elde edilen gelirin ise Mehmetçik Vakfı, LÖSEV ve engelliler derneğine bağışlanacağı belirtildi.


Okul idarecileri, öğrencilerin çoğunun gelir seviyesinin düşük olmasına rağmen hemen her yıl böyle yardım faaliyetleri organize ettiklerini belirterek, “Bu vesileyle tüm öğrenci ailelerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.




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