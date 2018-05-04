Minik öğrencilerden anlamlı kermes

Cumhuriyet İlkokulu idarecileri, okul aile birliği ve öğrenci velilerinin evlerinde hazırladıkları bir birinden lezzetli yiyecekler satışa çıkarıldı. 3 gün boyunca açık kalacak kermesten elde edilen gelirin ise Mehmetçik Vakfı, LÖSEV ve engelliler derneğine bağışlanacağı belirtildi.

Okul idarecileri, öğrencilerin çoğunun gelir seviyesinin düşük olmasına rağmen hemen her yıl böyle yardım faaliyetleri organize ettiklerini belirterek, “Bu vesileyle tüm öğrenci ailelerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.