Minik öğrencilere Hz. Peygamber anlatıldı

Peygamber’in (S.A.V) çocukluk yılları anlatıldı.

Zübeyde Hanım Anaokulu, Mevlit Kandili nedeniyle Hz. Peygamberimizin (S.A.V) hayatını anlatan bir program düzenledi. Malazgirt İlçe Müftülüğü hocalarından Erkan Toplu, Hz. Peygamberimizin (S.A.V) hayatından kesitler anlatarak, "O’nun hayatı örnek alınmalıdır. Hz. Muhammed’in hayatı ve yaşayış tarzı bizim en büyük yol göstericimiz olmuştur. Biz de O’nun hayatını kendimize örnek alarak, O’nun gibi sözüne güvenilir ve emin kişiler olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), 571 yılında Mekke’de doğdu” dedi.

Minik öğrencilere, gül ve gül şekeri dağıtıldı.