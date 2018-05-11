Miniklerden yılsonu gösterisi

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinlik, Malazgirt Kültür Merkezinin konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Minik öğrencilerin oynadıkları oyunlar, salonda bulunan herkesi kendilerine hayran bıraktı. Yaşları 4 ile 6 olan minikler, giydikleri renkli kıyafetlerle ve oynadıkları oyunlarla izleyenlerden tam not aldı. Minik öğrencilerinin hazırladığı semazen gösterisi ise, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Öğrencilerin mezuniyet belgelerini veren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.