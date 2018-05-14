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14 Mayıs 2018 09:31

Miniklerinden ‘Okuma Bayramı’ etkinli

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri için ‘okuma bayramı’ etkinliği düzenledi.

Miniklerinden ‘Okuma Bayramı’ etkinli

14 Mayıs 2018 09:31


Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan okuma bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin kıyafetleri, jest ve mimikleri velileri tarafından büyük alkış aldı. Özellikle veliler ile ilgili tiyatro oyununda öğrencilerin diyalogları ise izleyicileri gülümsetti.


Küçük öğrencilerin sahnedeki performanslarını veliler fotoğraflamak için birbirileriyle adeta yarıştı. Programa; Elif Aybüke Kırlı ve Irgar Yalçınkaya’nın birlikte okudukları İstiklal Marşı’yla sona erdi.


Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri okuma bayramı etkinliğine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul idarecileri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.




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