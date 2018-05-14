Miniklerinden ‘Okuma Bayramı’ etkinli

Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan okuma bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin kıyafetleri, jest ve mimikleri velileri tarafından büyük alkış aldı. Özellikle veliler ile ilgili tiyatro oyununda öğrencilerin diyalogları ise izleyicileri gülümsetti.

Küçük öğrencilerin sahnedeki performanslarını veliler fotoğraflamak için birbirileriyle adeta yarıştı. Programa; Elif Aybüke Kırlı ve Irgar Yalçınkaya’nın birlikte okudukları İstiklal Marşı’yla sona erdi.

Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri okuma bayramı etkinliğine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul idarecileri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.