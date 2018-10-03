MŞÜ öğrencilerine seminer

Dr. Kurtuluş Kayalı, Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim öğretim gören öğrencilere seminer verdi.

Dr. Kurtuluş Kayalı, Muş Alparslan Üniversitesinde “Türkiye'de Sosyal Bilim Yapmanın Farkında Olmak” adlı bir seminer verdi. Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSPOL) ve Muş Belediyesi işbirliği ile Fuat Sezgin Derslikleri 102 Nolu Salonda düzenlenen seminere; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Alican ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı. Çeşitli bölümlerde öğrenim gören öğrencilere sosyal bilimlerin doğası ve tarihi hakkında bilgiler aktararak, mutlaka bir misyon ve vizyon sahibi olmaları gerektiğini öğütleyen Prof. Dr. Kayalı, sosyal bilim yapabilmenin imkânlarının bilgi ve merak ile genişleyeceğini belirtti. Prof. Dr. Kayalı, “Olaya şuradan başlamak daha iyi; Türkiye'de sosyal bilim yapmanın merkezinde olan şey, uzmanlaşmaya verilen aşırı önemdir. Önceki dönemlerde bilim dalları, kendilerinin merkezde olduğuna inanarak bilim yapmaya çalışırlardı. Örneğin sosyologlar işin merkezine sosyolojiyi; felsefeciler işin merkezine felsefeyi yerleştirirken, tarihçiler de tarih bilimini olayların merkezine yerleştirmeye çalışıyordu. Lakin belirli bir zamandan sonra yüksek lisans ve doktoraların illa aynı alanda olmama koşulu sağlanınca, sosyal bilim yapmanın olanakları da çeşitlendi ve arttı. Ahmet Mithat Efendi oğluna şunları ifade etmiştir, ‘Sen bir konuyu öğrenmek yerine birkaç konuyu yarım yamalak öğren, ama kendi evladına vasiyet et ki bir konuyu derinlemesine öğrensin ve uzmanlaşsın.' Ahmet Mithat Efendinin söylediklerini günümüz Türkiye'sine entegre etmeye çalışırsanız, günümüzü analiz edebilirisiniz. Bu hikâye bizim eski dönem entelektüellerimizde oluşan bir vakadır. Bir de bilim denilen olgunun ve entelektüel olmanın sadece akademide olacağına dair bir görüş vardır. Hâlbuki akademide entelektüel olur mu? Sorununu da tartışmak gerekmektedir. Bana göre bazı entelektüellerin arafta olduğu ifade edilebilir. Fakat baktığınızda araftaki entelektüellerin, akademideki entelektüellerden daha kaliteli ve iyi olduğunu görebilirsiniz” dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kısa bir teşekkür konuşmasının ardından Prof. Dr. Kayalı'ya hediye takdim etti.

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, seminerin ardından tarih bölümündeki öğrenciler ile Kemal Tahir üzerine konuşmak için yeniden bir araya geldi.

Prof. Dr. Kayalı, etkinliğin ardından üniversiteden ayrıldı.