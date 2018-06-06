MŞÜ Öğretim Üyeleri diskalkuli çalışması başlattı

Muş’ ta matematik öğrenme güçlüğü alanında faaliyet gösterecek olan Diskalkuli Derneği, Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Mutlu başkanlığında çalışmalarına başladı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan derneğin yönetim kurulunda; Muş Alparslan Üniversitesi Matematik Eğitimi, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık, Özel Eğitim ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dallarında görevli öğretim elemanları yer alıyor.

’Diskalkuli’nin, matematiğe özgü güçlüklere sebep olan çeşitli durumları ifade etmek için kullanılan bir terim ve aritmetik becerileri edinme yetisini etkileyen bir durum olduğunu tanımlayan Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Mutlu, bu alanda bir çok çalışmaya imza attığını söyledi. Diskalkulinin, birçok farklı öğrenme güçlüğünden biri olduğunu hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Mutlu, diğer adıyla matematik öğrenme güçlüğünün, en az disleksi kadar yaygın ve akademik beceriler açısından da bir o kadar önemli olduğunu, buna rağmen hem akademik camiada hem de toplumda hak ettiği önemi görmediğini kaydetti. Toplumda diskalkuliye sahip öğrencilere yönelik yanlış ve basmakalıp düşüncelerin olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mutlu, "Diskalkulinin zihinsel yetersizlik ve düşük başarıdan farklı bir durum var. Diskalkuliye sahip bireylerin yaşıtları kadar zekiler. Ancak bununla beraber bu bireylerin basit matematiksel kavram ve becerilerin ediniminde kavramada, hatırlamada ve aktarmada zorluklar yaşıyorlar. Diskalkuliye sahip olan bireyler, tanı koyma ve müdahaleye yönelik yeterli araçların mevcut olmaması nedeniyle akranlarıyla aynı sınıf ortamında aynı yöntemle eğitiliyor ve aynı matematiksel aktivitelere maruz kalıyorlar. Bu durum bireye başarı getirmediği gibi bireyi psikolojik açıdan çok daha içinden çıkılmaz durumlara sürüklemektedir. Bu durum meslek tercihinden tutun da günlük yaşam kalitesine kadar geniş bir yelpazede bireyin olumsuz etkilenmesine neden oluyor" dedi.

Derneğin öncelikli amacının diskalkuli alanında uzman hocaların vereceği eğitimle diskalkulik öğrencilerin eğitiminde yetkin eğitimciler yetiştirmek olduğunu aktaran Mutlu, "Akabinde bu yolla yetişen nitelikli eğitimcilerin gönüllü katılımları ile diskalkuliye sahip öğrencilere ve düşük başarılı öğrencilere bire bir eğitim vermelerini sağlamaktır. Bu bağlamda; toplumda ve eğitim camiasında diskalkuliye, diskalkulinin nedenlerine ve tanılama yöntemlerine dair farkındalık oluşturmak, diskalkuliye sahip öğrenciler ve matematikte düşük başarılı öğrenciler için iyileştirici güncel eğitsel müdahalelerin bilinmesini sağlamak, diskalkuliye sahip öğrenciler ve matematikte düşük başarılı öğrenciler için eğitsel müdahale yöntemleri geliştirerek öğrencilerin matematiksel gelişimlerine katkı sunmak amacı ile Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyeleri, matematik, özel eğitim, PDR öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öncülüğünde Diskalkuli Derneği’ni kurmuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Mutlu, son olarak Diskalkuli Derneği’nin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.